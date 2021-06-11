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Marotta: "Eriksen Whatsapp'tan mesaj attı"

Inter CEO'su Beppe Marotta, Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi.

Marotta: 'Eriksen Whatsapp'tan mesaj attı'
Inter CEO'su Beppe Marotta, Christian Eriksen'in Whatsapp aracılığı ile kendileriyle iletişim kurduğunu söyledi.

Danimarkalı yıldız Eriksen'in Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı yaşayarak hastaneye kaldırılması sonrasında gelişmeler anbean takip edilmeye devam ediyor.

Marotta açıklamasında Eriksen'in Interli oyuncuların bulunduğu Whatsapp grubuna mesaj attığını ve kendilerini rahatlattığını belirterek son durumla ilgili konuşarak "Dramatik anlar yaşadık. Danimarkalı sağlık görevlileriyle özellikle sık sık konuştuk. Danimarka Federasyonu'da bize gerekli bilgileri verdi. Onların tıbbi müdehalelerine saygılıyız ve çok da müdehale etmek istemiyoruz. Tüm futbol dünyasının kalbi Eriksen'le atıyor ve umuyoruz iyi olacak"

Marotta ayrıca oyuncunun koronavirüs olduğuna dair çıkan söylentileri de yalanlayarak, "Doktorumuzun verdiği raporda da belliydi, Eriksen sezon içinde koronavirüse yakalanmadı. Bildiğim kadarıyla aşı da olmadı." diyerek konuyu açıklığa kavuşturdu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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