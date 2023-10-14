Marotta'dan Icardi itirafı!

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Mauro Icardi mi, Romelu Lukaku mu?" şeklinde gelen soruya, "İşlerin gidişatına göre Mauro Icardi daha iyiydi" diye cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marotta'dan Icardi itirafı!
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14 Ekim 2023 18:08
İtalya'nın dev kulüplerinden Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Galatasaray'da forma giyen eski futbolcuları Mauro Icardi ile Romelu Lukaku arasında bir kıyaslama yaptı.

"İSTEDİĞİNİ SÖYLESİN"

Takımdan ayrılan Lukaku'nun "Inter'den ayrılırken yaşadıklarım hakkında konuşursam herkes şok olur" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Marotta, "İstediği zaman istediği şeyi söyleyebilir. Ancak onun net şeyler söylediğini düşünmüyorum." dedi.

"ICARDI DAHA İYİYDİ!"

Daha sonra kendisine sorulan "Mauro Icardi mi Romelu Lukaku mu?" sorusuna yanıt veren Marotta, "Olayların gidiş yönüne bakarsak, Icardi daha iyiydi diyebilirim." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi, Inter formasıyla çıktığı 217 resmi maçta 121 gol 29 asist yaparken Romelu Lukaku, 132 resmi maçta 78 gol 23 asist kaydetti.



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