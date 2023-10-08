MarmaRUN koşusu İstanbul'da yapıldı

İstanbul'da, beşincisi düzenlenen MarmaRUN koşusu yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MarmaRUN koşusu İstanbul'da yapıldı
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08 Ekim 2023 16:15
Bu yıl 5'incisi yapılan MarmaRUN koşusu, Beykoz'da gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 5 ve 10 kilometrelik koşu, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başladı.

Yarışmacılar, boğaz hattında koşarak Çubuklu iskelesinden dönüp başlangıç noktasında koşuyu tamamladı. Küçüksu Çayırı'nda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Organizasyonun erkekler genel klasmanında İrem Can Ayaz, kadınlar genel klasmanında ise Ezgi Kesgin Hacca birinci oldu.

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