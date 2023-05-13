Marmaris'te Yelken yarışları tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Nurolbank Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marmaris'te Yelken yarışları tamamlandı
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13 Mayıs 2023 03:20
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Nurolbank Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi'nden 8 Mayıs Pazartesi günü başlayan yarış, start aldığı noktada tamamlandı.

Yarışa Türkiye, Rusya, Romanya, Belarus, Azerbaycan, Ukrayna ve İsrail'den 41 yat ile yaklaşık 370 yelkenci katıldı.

Marmaris Körfezi'nde başlayan yarışlar, Palamutbükü Koyu, Palamutbükü- Körmen, Körmen- Datça etabıyla devam edip son gün Datça'dan başlayıp Marmaris'te sonlandı.

Dereceye giren yelkencilere kupaları kulüp bahçesinde törenle takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-0:

1. Magic Twelwe (Maksim Taranov), 2. Buyan (Sergei Karavaev), 3. Lagertha (Alyaksander Prudnikau)

IRC-1:

1. Rossko Racer (Timofey Zhbankov), 2. Courrier Du Coeur (Andrey Arbozov), 3. St.Anna (Vlas Kadetov)

IRC-2:

1. Bogatyr (İgor Rytov), 2. Ghost Rider (Petr Kochnev), 3. Avolare (Dağhan Başpınar)

IRC-3:

1. Carrot (Andrey Raykov), 2. Stormy-Tdinamik Enerji (Tunca Çalışkan), 3. Marmarisa (Glep Semerenko)

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