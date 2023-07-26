Marmara Üniversite'sinden 11 madalya

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 20-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Üniversitelerarası Mücadele Sporları Avrupa Şampiyonası (EUSA) sona ererken Marmara Üniversitesi, organizasyonu 11 madalyayla tamamladı.



Şampiyonaya 31 ülkeden 395 üniversite katılırken bin 534 sporcu madalya mücadelesi verdi. Marmara Üniversitesi, karate ve tekvando branşlarında 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya alarak organizasyona katılan tüm takımlar arasında üçüncü, Türkiye'den katılan takımlar arasında ise birinci oldu.



Marmara Üniversitesi Tekvando Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak elde ettiği 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile Avrupa şampiyon olurken Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sıraya yükseldi.



Öte yandan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, organizasyonda başarı elde eden sporcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.



