Marlon: 'Ufak detaylarla kaybettik'

Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 kaybettiği maçın ardından bordo-mavili futbolcular, Edgar Ie ve Marlon açıklamalarda bulundu.



EDGAR IE



"Vitor Hugo ile aramızda iyi bir uyum var. Saha içerisinde aynı dili konuşuyoruz. Rakibimize fazla pozisyon verdik. Verdiğimiz 2 pozisyon vardı ve değerlendirip kazandılar. Maçın başında Djaniny ile girdiğimiz bir pozisyon var. Onu atsak bu maç daha farklı bitebilirdi."



MARLON



"Büyük maçlar detaylarda kazanılır, kaybedilir. Çok çalıştık, çok mücadele ettik ama ufak detaylarla ve iki pozisyonla kaybettik. Tony harika bir oyuncu. Büyük bir oyuncu. Onunla beraber aynı tarafta bulunuyor olmaktan mutluyum. Bana yardımcı oluyor. Hafta içi çalışmaya devam edeceğiz. Aslında çok iyi çalışıyoruz. Umuyorum, gelecek haftalarda daha iyi sonuçlar alırız.



