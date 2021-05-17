Marlon, Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'un Fluminense'den kiraladığı Marlon, sezonun bitmesinin ardından takıma veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marlon, Trabzonspor'a veda etti
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17 Mayıs 2021 23:10
Trabzonspor'da bonservisi Fluminense'de olan Marlon, sezonun bitmesinin ardından takıma veda etti.

Brezilyalı oyuncu, "Harika bir yıl geçirmemi, her maç elimden gelenin en iyisini yapmamı ve iyi arkadaşlıklar kurmamı sağlayan Trabzonspor'a teşekkürler. Birçok şey öğrendiğim bir yıl geçirdim." dedi.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.



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