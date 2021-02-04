Marlon: 'Maçın adamı Bakasetas'tı'

Bordo-mavililerin Brezilyalı futbolcusu Marlon, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Abdullah Avcı, istediklerini her gün söylüyor, güven aşılıyor.. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. Maçın adamı kesinlikle Bakasetas'tı. Onun için mutlu oldum, böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Trabzonspor'a maçlar kazandıracak bir oyuncu. Bu gollerine devam edecektir." dedi.