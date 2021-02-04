Marlon: "Maçın adamı Bakasetas'tı"

Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Marlon, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marlon: 'Maçın adamı Bakasetas'tı'
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04 Şubat 2021 21:27
Bordo-mavililerin Brezilyalı futbolcusu Marlon, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Abdullah Avcı, istediklerini her gün söylüyor, güven aşılıyor.. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. Maçın adamı kesinlikle Bakasetas'tı. Onun için mutlu oldum, böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Trabzonspor'a maçlar kazandıracak bir oyuncu. Bu gollerine devam edecektir." dedi.


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