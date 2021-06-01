Marlon için Alanyaspor devrede

Sol bek Moubandje'nin bonservisini almayı düşünmeyen Aytemiz Alanyaspor, gözünü Trabzonspor'dan ayrılan sol bek Marlon Xavier'e dikti

, Fotoğraf; AA
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Marlon için Alanyaspor devrede
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01 Haziran 2021 13:34
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Marlon için Alanyaspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

Sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier için kulübü Fluminense ile ilk teması kurduğu iddia edilen Alanyaspor'un, genç futbolcuya yeni sezonda turuncu yeşilli formayı giydirmeyi planladığı öğrenildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 38 karşılaşmada görev alan Marlon bordo mavili formayla 1 asist yaparken Süper Kupa kazanma başarısı da göstermişti. [Yeni Alanya]

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