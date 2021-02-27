Marlon: "Daha uzun boylu olmayı isterdim"

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Marlon özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

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Marlon: 'Daha uzun boylu olmayı isterdim'
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27 Şubat 2021 12:00
Trabzonspor'un Brezilyalı sol beki Marlon, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

1.78 cm boyundaki oyuncu, kendisiyle ilgili bir şeyi değiştirme şansı olsa daha uzun olmayı isteyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Futbolcu olmasaydım aktör olmak isterdim. Hayatımdaki kahramanlar annem ve babam. Konsol oyunlarında ve taklit konusunda gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Messi ile aynı takımda oynamayı gerçekten çok isterdim. Bazen çok konuşuyorum ve bu huyumu sevmiyorum. Trabzonspor denilince aklıma coşkulu taraftarlar geliyor. Akıcı İngilizce konuşmayı ve Türkçe'yi bilmeyi çok istiyorum."



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