Marlon: 'Daha uzun boylu olmayı isterdim'

Trabzonspor'un Brezilyalı sol beki Marlon, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



1.78 cm boyundaki oyuncu, kendisiyle ilgili bir şeyi değiştirme şansı olsa daha uzun olmayı isteyeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Futbolcu olmasaydım aktör olmak isterdim. Hayatımdaki kahramanlar annem ve babam. Konsol oyunlarında ve taklit konusunda gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Messi ile aynı takımda oynamayı gerçekten çok isterdim. Bazen çok konuşuyorum ve bu huyumu sevmiyorum. Trabzonspor denilince aklıma coşkulu taraftarlar geliyor. Akıcı İngilizce konuşmayı ve Türkçe'yi bilmeyi çok istiyorum."



