Marlon, Abdullah Avcı ile parlıyor!

Sezon başı Brezilya ekibi Fluminese'den satın alma opsiyonlu kiralanan sol bek Marlon, Trabzonspor'da performansıyla alkış topluyor.



Abdullah Avcı göreve geldikten sonra bordo-mavili takımın değişmez ismi olan 23 yaşındaki savunmacı son 15 maçın tamamında görev aldı. Her hafta yükselen bir grafiği bulunan 1.78 boyundaki futbolcu, Yeni Malatya maçının da iyileri arasındaydı.



Abdullah Avcı ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen sambacı, "Avcı, istediklerini her gün söylüyor, güven aşılıyor. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum" diyor...



