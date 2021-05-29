Trabzonspor'da kiralık sözleşmesi sona eren Marlon Xavier, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Giresunspor'un gözdesi oldu.



Trabzonspor'un yola devam etmeyeceği Brezilyalı sol bek için Giresunspor'un devreye girdiği öğrenildi. Yeşil beyazlı ekibin bonservisi Fluminense'de olan 24 yaşındaki futbolcu için şartları araştırmaya başladığı belirtildi.



Türkiye'yi tanıyan bir sol bek arayan teknik direktör Hakan Keleş'in bu transferde ısrarcı olduğu ve 30 Haziran'da Trabzonspor'daki sözleşmesi sona erecek olan Marlon'a resmi teklif yapılacağı ifade edildi.



Fluminense'deki sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek olan Marlon bu yıl Trabzonspor'da toplam 38 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti. Süper Lig'deli 36 maçta forma giyerek hepsinde 90 dakikada sahaya kalan Marlon yalnızca 4 maç kaçırdı.



