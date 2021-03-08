Marlon: '1 mağlubiyetle lig bitmedi'

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Marlon, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kaybettikleri bir şey olmadığını kaydeden Brezilyalı, "İlk yarı dengede giden bir oyun vardı, ikinci yarıda rakipten çok daha iyi olduğumuz anda gol yedik. Bu golü yediğinizde, Alanyaspor gibi farklı bir takıma karşı oynadığınızda zorlanıyorsunuz. Maça çıktığımız ilk andan itibaren merkezi kapatıp, onları kenara yöneltip, kaptığımız toplarla hücum yapmak istemiştik. Ligde daha çok maç var. Kazanmak istiyorduk, üzgünüz belki ama 1 mağlubiyetle lig bitmedi." dedi.



