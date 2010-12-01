Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Marks, Vaughn'u koç olarak tutmakla ilgileniyor

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks'ın, Jacque Vaughn'u başantrenör olarak tutmakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks'ın, Jacque Vaughn'u başantrenör olarak tutmakla ilgilendiği iddia edildi.

Nets, koçluk boşluğu için tüm seçeneklerini değerlendirmesi, Vaughn'un daimi olarak rol alma şansı olduğu anlamına da geliyor.

New York Post'tan Marc Berman'a göre Marks, aslında Nets'in geçici koçunun durumunu yükseltme motivasyonuna sahip:

"Bir lig kaynağı, Marks'ın Vaughn'u tutma motivasyonunun, GM'in kendisiyle fikir alışverişi yapmasından ötürü olduğunu söylüyor. İkilinin geçmişi, Marks'ın yönetici olduğu ve Vaughn'un 2010-12 sezonunda yardımcı antrenörlük yaptığı San Antonio günlerine dayanıyor."

Kenny Atkinson'ın Mart ayında koçluk pozisyonundan çıkarılmasının ardından, üst düzey asistan Vaughn geçici bir düzenlemede boşalan rolü üstlenmekle görevlendirilmişti.

Berman'ın belirttiği gibi, Marks ve Vaughn arasındaki ilişki, Vaughn'un takım içindeki ilerlemesinde büyük bir rol oynayabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal