Marks, Vaughn'u koç olarak tutmakla ilgileniyor

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks'ın, Jacque Vaughn'u başantrenör olarak tutmakla ilgilendiği iddia edildi.



Nets, koçluk boşluğu için tüm seçeneklerini değerlendirmesi, Vaughn'un daimi olarak rol alma şansı olduğu anlamına da geliyor.



New York Post'tan Marc Berman'a göre Marks, aslında Nets'in geçici koçunun durumunu yükseltme motivasyonuna sahip:



"Bir lig kaynağı, Marks'ın Vaughn'u tutma motivasyonunun, GM'in kendisiyle fikir alışverişi yapmasından ötürü olduğunu söylüyor. İkilinin geçmişi, Marks'ın yönetici olduğu ve Vaughn'un 2010-12 sezonunda yardımcı antrenörlük yaptığı San Antonio günlerine dayanıyor."



Kenny Atkinson'ın Mart ayında koçluk pozisyonundan çıkarılmasının ardından, üst düzey asistan Vaughn geçici bir düzenlemede boşalan rolü üstlenmekle görevlendirilmişti.



Berman'ın belirttiği gibi, Marks ve Vaughn arasındaki ilişki, Vaughn'un takım içindeki ilerlemesinde büyük bir rol oynayabilir.



