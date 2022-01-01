Marks: "Simmons'ı yakında maç formuna sokacağız"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, ekibin önümüzdeki haftadan sonra Ben Simmons'ı "maç formuna sokma" çalışmalarına başlayacağını açıkladı.



Simmons, sakatlıkları nedeniyle bu sezon Nets ile ilk maçına çıkamamıştı ve ne zaman parkelere döneceği ise halen belirsiz durumda.



Marks, Simmons'ın durumu hakkında bir güncelleme yaparak, ekibin Avustralyalı oyuncunun kondisyon kazanması ve maç formuna girmesi için önümüzdeki haftadan sonra çalışmalara başlayacağını belirtti:



"Maalesef sırtındaki gerginlik, takım arkadaşlarıyla parkeye çıkma ihtimalini geciktirdi. Bu yüzden son bir hafta - 10 günlük süreçte rehabilitasyondaydı. Ve şimdi de bu hafta boyunca bazı bireysel çalışmalarla devam edecek.



Umarım önümüzdeki haftanın sonuna kadar takım ortamına daha fazla alışır ve sonrasında da çalışmalarımızı hızlandırıp onu maç formuna sokmaya başlayabiliriz.



Dönüşü için elimizde bir tarih olmamasına rağmen, bu durumu günden güne değerlendirmeli ve nasıl tepki vereceğini görmeliyiz. Ve ne kadar erken dönerse o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Bu grubu bir araya getirmemiz ve sahada birlikte oynatabilmemiz gerekiyor."



Simmons, geçen yaz Philadelphia 76ers ile yaşadığı krizin ardından bu sezon tek bir maç bile oynamamıştı.



