NBA'in eski genel menajerlerinden Bobby Marks, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın bu yaz serbest oyuncu olması halinde minimum değerde bir sözleşme alacağını iddia etti.



Simmons'ın sakatlıkları ve oynayamama durumunun geldiği nokta, Marks'a göre kendisini an itibariyle minimum kontratlı bir oyuncu değerine düşürmüş durumda:



"Eğer Simmons bu yaz serbest oyuncu olsaydı, güvenilir olmadığı için minimum kontrat alırdı. İşin gerçeği bu. Onunla imzalayacağınız bir sözleşmeye vücudunu sakatlığa karşı koruma altına alacak herhangi bir madde eklemediğiniz sürece, kendisini hangi takım alır ki?"



Birkaç yıl önce Philadelphia 76ers'tan takas edildiğinden bu yana Simmons, Nets formasıyla yalnızca 48 maçta forma giymiş ve eski All-Star performansından hayli uzak kalmıştı.



