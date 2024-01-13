Marks: "Simmons bugün ancak minimum kontrat alabilir"

NBA'in eski genel menajerlerinden Bobby Marks, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın bu yaz serbest oyuncu olması halinde minimum değerde bir sözleşme alacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Marks: 'Simmons bugün ancak minimum kontrat alabilir'
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13 Ocak 2024 13:42
Son güncelleme 13 Ocak 2024 13:45
NBA'in eski genel menajerlerinden Bobby Marks, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın bu yaz serbest oyuncu olması halinde minimum değerde bir sözleşme alacağını iddia etti.

Simmons'ın sakatlıkları ve oynayamama durumunun geldiği nokta, Marks'a göre kendisini an itibariyle minimum kontratlı bir oyuncu değerine düşürmüş durumda:

"Eğer Simmons bu yaz serbest oyuncu olsaydı, güvenilir olmadığı için minimum kontrat alırdı. İşin gerçeği bu. Onunla imzalayacağınız bir sözleşmeye vücudunu sakatlığa karşı koruma altına alacak herhangi bir madde eklemediğiniz sürece, kendisini hangi takım alır ki?"

Birkaç yıl önce Philadelphia 76ers'tan takas edildiğinden bu yana Simmons, Nets formasıyla yalnızca 48 maçta forma giymiş ve eski All-Star performansından hayli uzak kalmıştı.

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