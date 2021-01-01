Marks: "Harden çok uzun süre kadro dışı kalmaz diye umuyoruz"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, James Harden'ın "çok uzun süre" kadro dışı kalmayacağını umduğunu açıkladı.



Harden'ın sakat hamstringinin iyileşme sürecinde ilerleme kaydetmeye devam ettiğini belirten Marks, yıldız oyuncunun "çok uzun süre" kadro dışı kalmayacağını umduğunu belirtti:



"Umarım işler yolunda giderse, yakın zamanda sahaya çıkar ve arkadaşlarının yanına katılır. Şu ana kadar gereken ne varsa eksiksiz yaptı ve biz de onunla ilerlemeye devam edeceğiz. Umuyoruz çok uzun sürmez."



Marks, sakatlığı ile son 10 maçı kaçıran Harden'ın geri dönüşü için kesin bir tarih vermedi.



