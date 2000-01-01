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Marks: "Durant, %100 sağlıklı olmadan dönmeyecek"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, sezonun devam etmesi durumunda, Kevin Durant'in bu sezon oynayıp oynamayacağını bilmediğini ve Nets'in kendisini erken dönmesi için asla zorlamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, sezonun devam etmesi durumunda, Kevin Durant'in bu sezon oynayıp oynamayacağını bilmediğini ve Nets'in kendisini erken dönmesi için asla zorlamadığını söyledi.

Marks, yaptığı bir röportajda şunları söyledi:

"Vücudunu herkesten daha iyi tanıyor. Performans ekibimiz ve eğitim personelimiz onu bu noktaya getirmek için muazzam bir iş çıkardı, ama sadece Kevin'in değil, kimsenin bu pandemiden çıktığında nasıl etkileneceğini bilmiyorum. Kevin gibi bir oyuncuya yeterince yatırım yaptık, onu geri dönmesi için asla zorlayamayacağız, zamanlama doğru olduğunda, %100 olduğunda sahaya çıkacak."

"Şunu size söyleyebilirim; salgından önce tam olarak Kevin Durant'e benziyordu ve bu iyi bir şey."

Marks ayrıca mevcut koronavirüs salgınını ele alarak, bunun lige kendisini geliştirme fırsatı sunduğunu belirtti:

"Bu büyük bir fırsat. Pek çok insandan tavsiye alacağız ve geri döndüğümüz zaman işlerin aynı olmasını beklersek, kendimize ve sektöre büyük bir kötülük yapmış oluruz."


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