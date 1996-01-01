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Marks, Brooklyn'in Popovich'e teklif yapacağı söylentisini yalanladı

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'e bir teklif yapacağına dair söylentileri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'e bir teklif yapacağına dair söylentileri yalanladı.

Yakın zamanda, Popovich'in Nets'e teklif yapacağına dair beklenmedik bir söylenti ortaya çıkmıştı.

Marks'a göre, Brooklyn'in şimdi veya gelecekte Pop'ı kovalama niyeti bulunmuyor:

"Pop'ın bir işi var. Bu kadarını söyleyeyim. Ve tabii ki, hepimiz onun inanılmaz bir koç ve daha da iyi bir lider olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Pop'ın Spurs için koçluk yapmaya devam etmesine izin vereceğim. İki taraf da başarılarını birbirlerine borçlular. Eminim ki orada oldukça mutlu."

Popovich, 1996 yılından beri Spurs'e koçluk yapıyor ve takımla beş şampiyonluk kazanmıştı.


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