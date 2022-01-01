Marks, Ben Simmons için: "Gözümüz üstündeydi..."

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, yeni oyuncusu Ben Simmons'ı "uzun bir süredir" gözüne kestirmiş olduğunu söyledi.



The New York Post'tan Brian Lewis, Marks'ın Nets'in kombine bilet sahipleri için yaptığı basın toplantısında Simmons için söylediklerini şu şekilde aktardı:



"Şu apaçık ortada ki, kendisi seçkin bir NBA oyuncusu. Doğrusunu söylemek gerekirse bir süredir gözlerimiz üzerindeydi. Hücumda ve savunmada gösterdiği çok yönlülük, ilk göze çarpan özelliği. Önemli olan bu gruba nasıl uyum sağlayacağı, eksiklerimizi keşfetmek ve neye ihtiyacımız olduğunu görmek.



Ben hızlı hücumu başlatabilen, savunma ribaundı alıp koştuğunda herkesin etrafına yerleşmesini sağlayabilen bir oyuncu. Kendisi bir point guard mı, 4 numara mı veya 5 numara mı bilmiyorum, fakat çok iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun için heyecanlıyız."



"HEDEF TABİİ Kİ ŞAMPİYONLUK"



Marks, takımının bu yıl Haziran ayında şampiyonluğa ulaşmasını beklediğini de sözlerine ekledi:



"Hedef şampiyonluk. Bu kadar basit. Bunun dışında bir şey söylersem, takım bünyesindeki 17 oyuncu ve 60 personele büyük bir kötülük yapmış olurum. Çünkü hepimizin burada olma amacı bu."



Simmons, zorlu bir playoff serisi geçirdiği ve Ağustos ayında takasını talep ettiği çalkantılı yaz döneminden sonra, artık Philadelphia 76ers forması giymek istemediği için 2021-22 sezonunda oynamamıştı. Takımdan bir süre uzak duran Avustralyalı oyuncu, döndüğünde zihinsel olarak tekrar oynamaya hazır olmadığını belirtmişti.



