Markovic için Celtic - Rangers yarışıyor

Bonservisi'da olmasına rağmen yaz döneminde takımdan bir kez daha ayrılması kesinleşeniçin iki İskoç devi devreye girdi.Geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildiği iddia edilen Lazar Markovic içinve'ın devrede olduğu ortaya çıktı.İskoç basınında geniş yer bulan haberdeve'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde, daha önce Liverpool'da birlikte oynayan Gerrard'ın bir adım önde olduğuna da yer verildi.Markovic, bir dönem Ada basınına verdiği röportajında Gerrard'dan övgü dolu sözlerle bahsetmiş ve ''Gerrard bir efsane, bir ikon. Onu her zaman dinliyorum. Benim için gerçek bir futbolcu'' ifadelerini kullanmıştı.2019 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan Markovic, Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Sporting, Hull ve Anderlecht'te kiralık olarak görev yaptı.