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Markovic için Celtic - Rangers yarışıyor

Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lazar Markovic'i, Celtic ve Rangers kadrosuna katmak için yarışıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Markovic için Celtic - Rangers yarışıyor
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06 Temmuz 2018 00:08
Bonservisi Liverpool'da olmasına rağmen yaz döneminde takımdan bir kez daha ayrılması kesinleşen Lazar Markovic için iki İskoç devi devreye girdi.

Geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildiği iddia edilen Lazar Markovic için Celtic ve Rangers'ın devrede olduğu ortaya çıktı.

İskoç basınında geniş yer bulan haberde Brendan Rodgers ve Steven Gerrard'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde, daha önce Liverpool'da birlikte oynayan Gerrard'ın bir adım önde olduğuna da yer verildi.

Markovic, bir dönem Ada basınına verdiği röportajında Gerrard'dan övgü dolu sözlerle bahsetmiş ve ''Gerrard bir efsane, bir ikon. Onu her zaman dinliyorum. Benim için gerçek bir futbolcu'' ifadelerini kullanmıştı.

2019 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan Markovic, Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Sporting, Hull ve Anderlecht'te kiralık olarak görev yaptı.



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