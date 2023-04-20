Markovic: 'Geleceğimi konuşmayalım'

Trabzonspor'da Lazar Markovic, 4-1 kaybettikleri Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.



Markovic, "Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir." dedi.



Deneyimli futbolcu, geleceğine yönelik gelen soruya ise, "Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar." cevabını verdi.





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