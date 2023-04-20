Markovic: 'Geleceğimi konuşmayalım'

Trabzonspor'da Lazar Markovic, 4-1 kaybettikleri Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.
Markovic, "Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir." dedi.
Deneyimli futbolcu, geleceğine yönelik gelen soruya ise, "Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar." cevabını verdi.
Markovic, "Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir." dedi.
Deneyimli futbolcu, geleceğine yönelik gelen soruya ise, "Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar." cevabını verdi.
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