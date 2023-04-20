Markovic: "Geleceğimi konuşmayalım"

Trabzonspor forması giyen Lazar Markovic, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Markovic: 'Geleceğimi konuşmayalım'
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20 Nisan 2023 22:52
Trabzonspor'da Lazar Markovic, 4-1 kaybettikleri Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Markovic, "Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir." dedi.

Deneyimli futbolcu, geleceğine yönelik gelen soruya ise, "Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar." cevabını verdi.

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