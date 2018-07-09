FIORENTINA VE SEVILLA DA BASKI YAPIYOR

SOL AÇIK, SAĞ AÇIK, FORVET!

İLGİLİ VİDEO

Fenerbahçe'nin de talip olduğu Marko Pjaca için Juventus'a teklif yağmaya başladı.İtalyan basınında yer alan haberlerde; Juventus'un 23 milyon Euro bonservis ödeyerek ve büyük beklentilerle transfer ettiği Pjaca'dan geçen ocak ayına kadar beklediği verimi alamadığı ancak Schalke 04'e gittikten sonra gösterdiği gelişimden memnun kaldığı ifade edildi. Juventus'un bu nedenle Pjaca'yı en az 1 sezon daha kiralama kararını kesin olarak verdiği belirtildi.Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ve teklif yaptığı Pjaca için Fiorentina'nın çok istekli olduğu ve Fiorentina Sportif Direktörü Pantaleo Corvino'nun transfer için büyük baskı yaptığı öne sürüldü.Fiorentina dışında Sevilla'nın da Juventus ile olan yakın ilişkileri kullanarak Pjaca'yı satın alma opsiyonula en az 2 sezon kiralamak istediği notu düşüldü.Sol açık olarak forma giyen ancak santrafor ve sağ açık bölgesinde de oynayabilen 23 yaşındaki Marko Pjaca, 1. Bundesliga'da oynadığı 7 maçta 2 gol atmıştı.