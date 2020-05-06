Marko Paşa Fenerbahçe'nin başına

Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında top koşturan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti.
Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Aurelio'nun, antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönmesi kesinleşti. 42 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde yeni başlayan çalışmalara katılacağı ifade edildi.
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Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Aurelio'nun, antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönmesi kesinleşti. 42 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde yeni başlayan çalışmalara katılacağı ifade edildi.
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