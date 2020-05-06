Marko Paşa Fenerbahçe'nin başına

Sarı-lacivertli takımda 2003-2008 yılları arasında görev yapan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti. Aurelio'nun antrenör olarak takımın başına geçeceği kesinleşti.

Haber; Takvim
Marko Paşa Fenerbahçe'nin başına
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 13:43
Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında top koşturan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti.

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Aurelio'nun, antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönmesi kesinleşti. 42 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde yeni başlayan çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için