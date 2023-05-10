Marko Guduric: 'Kadroyu korumalıyız'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız gardı Marko Guduric, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından takımın THY Euroleague'e veda etmesini değerlendirdi.



Olympiakos'un uzun zamandır bir arada oynadığına dikkat çeken Sırp yıldız, "Mücadelemizi verdik. Sonuna kadar savaştık. Konuşmak çok zor... Şans, İstanbul'da elimizdeydi. 5 maçlık serinin 3 maçında daha iyi takım olan bizdik. 5. maçı burada oynamak kolay değil elbette. Takımımla gurur duyuyorum. Yeni bir takımız. Olympiakos, 3 yıldır beraber oynayan bir takım. Biz de onların yaptığı şeylerin benzerini yapmalıyız, uzun süre bu yapıyı korumalı ve üstüne eklemeler yapmalıyız. Belki gelecek yıl, 2-3 yıl sonra şampiyon olabilecek duruma gelmeliyiz. Ortaya koyduğumuz mücadeleyle gurur duymalıyız." dedi.



Final-Four'a kalmanın formülünün belli olduğunu söyleyen Guduric, "5-6 yıl önce Fenerbahçe'ye geldim. Takımın çekirdeği hep aynıydı. Her sezon 2-3 oyuncu geliyordu. Böylece 5 yıl üst üste Final Four geldi. Formül belli. Yapabileceğiniz kadar çok oyuncuyu bir arada tutmalısınız. Yönetimdeki insanlar bunu biliyorlar. Bunu yapacağız. Bence bu seride gelişim kaydettik. Kimse bize şans vermedi ama 5. şansa kadar getirdik. Ben artık ileriye bakmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ