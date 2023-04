Marko Guduric: 'Anadolu Efes'e karşı her maç özel'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Anadolu Efes ile oynanan her maçın özel olduğunu söyleyen Guduric, "Kendimizi iyi hissediyoruz. Önemli bir galibiyet. Anadolu Efes'e karşı her maç özel. Son 5 maçın 4'ünü kaybettikten sonra iyi durumda değildik. Bugün hazır girdik oyuna, tutkuluyduk, konsantreydik, oyun planını çok iyi uyguladık, sabırlıydık. Kontrol bizim elimizde. 1 galibiyetle 5'inci sırayı alabiliriz. Bu da iyi bir şey." dedi.



Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre'in performanslarına değinen Guduric, "Hayes-Davis, benim gördüğüm en mücadeleci, en çalışkan oyunculardan biri. Çok iyi bir profesyonel. Her gün burada, sürekli çalışıyor, vücuduna iyi bakıyor. Bu tip şeyler tesadüf değildir. Pierre sakatlıktan çok iyi döndü. İkisiyle de oynamayı seviyorum." ifadelerini kullandı.



Baskonia maçında iyi oynayamadığını söyleyen Sırp yıldız, "Ben oyuna girdiğimde sadece daha agresif olmaya çalıştım. İspanya'daki iki maçta yeterince agresif değildim. Belki biraz yorgundum, ilk adım çabukluğum yoktu. Galatasaray'a karşı oynamadım ve daha çabuktum. Zihnimi bu maça hazırladım ve bugün iyi şeyler ortaya çıktı." sözlerini sarf etti.

