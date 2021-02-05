Marko Guduric: "2 aptal top kaybı yaptım, yapmamalıydım"

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Zenit maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Marko Guduric: '2 aptal top kaybı yaptım, yapmamalıydım'
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05 Şubat 2021 23:11
Fenerbahçe Beko'nun zenit'i 92-84 yendiği maçta rakip potaya 19 sayı bırakan Marko Guduric, mücadele sonrasında konuştu.

2 top kaybı yaptığı için üzüldüğünü kaydeden Guduric, "Zenit çok iyi oynadı, çok fazla zor şut soktular. Belki daha iyi iş yaptık savunmada, bence farkı bu yarattı. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle ben, aptalca 2 top kaybettim, maçı kazandığımız için mutluyum, umarım böyle devam ederiz. EuroLeague'de her maç önemli, özellikle evimizde ev sahibi avantajını korumamız lazım." dedi.



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