Marko Arnautovic: ''Bugün kazanmayı hak ettik''

Avusturyalı oyuncu Marko Arnautovic, Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marko Arnautovic: ''Bugün kazanmayı hak ettik''
Avusturya'nın golcü oyuncusu Marko Arnautovic, EURO 2024'te 3-1 kazanılan Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marko Arnautovic maçı değerlendirerek, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti, hepimiz çok mutluyuz çünkü bu maça çok iyi hazırlandık. Sonunda kazanmayı hak ettik.'' dedi.

Yıldız oyuncu sözlerine devam ederek, ''Fransa karşısındaki performansımız fena değildi ama bugün ileride daha direkt olmak istedik ve sınırlarımızı zorladık. Bu gerçekleştiğinde gerçekten iyi bir takım oluyoruz ve bugün bunu kanıtladık." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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