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Markkanen: "Henüz tavanıma ulaştığımı sanmıyorum"

Cleveland Cavaliers forveti Lauri Markkanen, Chicago Bulls'taki son yıllarını zihinsel açıdan zorlu olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Lauri Markkanen, Chicago Bulls'taki son yıllarını zihinsel açıdan zorlu olarak nitelendirdi.

Finli forvet, NBC Sports'tan KC Johnson ile yaptığı röportajda, gelecekte olacaklara olan güvenini dile getirdi:

"Henüz tavanıma ulaştığımı sanmıyorum. Son birkaç yıl zihinsel açıdan oldukça zordu. Bu sayede bir insan olarak büyüdüğüm için, farklı olmasını da istemezdim. Çok şey öğrendim. Ama eski halime dönmem gerektiğini de hissediyordum. Burası benim için bu konuda oldukça iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum."

24 yaşındaki oyuncu, çaylak sezonundda 15.2 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları kaydederek yıldız potansiyelini göstermiş, ancak bu yolda pek başarılı olamamıştı ve bir oyuncu olarak gelişimi, son birkaç yıldır duraklama halinde kalmıştı.


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