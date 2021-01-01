Markkanen: "Görev adamı olmak yerine, yeteneklerimi sergileyeceğim"

Cleveland Cavaliers'ın yeni oyuncusu Lauri Markkanen, eski takımı Chicago Bulls'un koçluk ekibine üstü kapalı eleştiride bulunurken, Cavaliers'a gidişiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Finli forvet, yeni bir takımla yeni bir başlangıç yapmanın mutluluğunu dile getirirken, bir önceki takımı Bulls'un koçluk ekibine de üstü kapalı eleştiride bulundu:



"Sadece bir rol oynamak zorunda kalmak yerine, bildiğim şekilde basketbol oynayabileceğimi düşünüyorum. Buradaki koçluk ekibiyle konuştuktan sonra, oldukça özgür olacağımı hissediyorum."



Cleveland hakkında çok güzel şeyler söyleyebilirim. Herkesin oldukça kibar oluşundan ve otoyolda trafik olmadan araba kullanabileceğimden ötürü çok memnunum. Tanıştığımız herkes bana ve aileme karşı gerçekten iyi davrandı, bu yüzden biz de açıkçası Cleveland'da olmaktan ötürü heyecanlı ve mutluyuz.



24 yaşındayım ve veteran olsam da olmasam da, kendime baktığımda önümde halen daha iyi oynayabileceğim yıllar olduğunu biliyorum. Bu yüzden, bu adamlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. İyi bir grubumuz olduğunu düşünüyorum."



Kariyerinde %44.0 saha içi ve %36.6 üçlük isabetiyle 15.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamalarına sahip olan Markkanen, geçtiğimiz sezonun çoğunu benchte geçirdikten sonra, bu sezon yeniden yapılanan Cleveland Cavaliers ile yeteneklerini daha belirgin bir rolde gösterme şansına sahip olacak.



