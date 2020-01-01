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Markkanen: "Chicago'daki kontratımı uzatmak istiyorum"

Chicago Bulls'un genç oyuncusu Lauri Markkanen, Bulls ile uzatma sözleşmesi imzalamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un genç oyuncusu Lauri Markkanen, Bulls ile uzatma sözleşmesi imzalamak istediğini söyledi.

Markkanen'ın Bulls ile geleceği, bu yaz uzatma kontratı imzalamaya uygun hale geldiği için belirsiz bir soru olmuştu.

Bulls, Arturas Karnisovas'ı işe alarak ön ofisinde değişiklik yapmıştı, bu yüzden Markkanen da yeni bir rejim tarafından değerlendiriliyor olacak.

Ancak Markkanen, buna rağmen Bulls'da kalma konusundaki ilgisini şöyle belirtti:

"Chicago'da kalmak ve Bulls ile kontratımı uzatmak istiyorum, şüphesiz. Bu şehri çok seviyorum."

Markkanen, Chicago'nun değişikliklerinden dolayı heyecanlandığını da ekledi:

"Çalışmaları kendileri adına konuşuyor. Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam."


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