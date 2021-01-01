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Markkanen: "Bu yaza değil, play-in'e odaklıyım"

Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen, serbest oyuncu dönemine değil, play-in turnuvasına odaklandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen, serbest oyuncu dönemine değil, play-in turnuvasına odaklandığını söyledi.

Bulls, olası bir playoff noktası için mücadele etmeye devam ederken, Markkanen'ın takımla geleceği, bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacağı için tamamen belirsizliğini koruyor.

Markkanen, bu konuyla ilgili muhabirlere şu açıklamaları yaptı:

"İnişli çıkışlı bir durum. Sezonun başında KOVID olduğum için oynayamamıştım. Sonra da sakatlanmadan önceki bir buçuk aylık süreçte iyi oynamıştım. Ritmimi biraz bulduktan sonra da kenarda oturmuştum. Son takas gününden sonra biraz farklı bir takım olduk ve artık kısa forvet oynuyorum. Yani birçok yeni şey oldu.

Ama her yıl olduğu gibi iyi anlarınız da oluyor, kötü şeyler de oluyor. Ben de elimden geldiğince, iş üzerinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."

"KONTROLÜMDE OLAN ŞEYLER DEĞİL"

Markkanen, bu sezonun Bulls ile oynadığı son sezon olabileceği ihtimali üzerine ise şu şekilde konuştu:

"Bunu hiç düşünmedim. Ben bu tarz şeyleri akışına bırakırım. Odaklanamam. Sekiz maçımız mı kalmıştı? Şu anda odak noktam bu play-in turnuvasına katılabilmek. Dediğim gibi, geleceği düşünmüyorum ve bu süreçte de elimden geleni yapacağım. Bunlar kontrolümde değil, bu yüzden bilmiyorum."


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