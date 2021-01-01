Markkanen: "Başka bir takıma gitmek istiyorum"

Serbest oyuncu Lauri Markkanen, Chicago Bulls'dan ayrılmak istediğini söyledi.



Markkanen, yakın zamanda yaptığı bir röportajda Bulls'dan başka bir yerde "yeni bir başlangıç" yapma arzusunu dile getirdi. Finli forvet, birkaç takımdan teklif aldığını ve Bulls'un bir şeyler yapmasını beklediğini açıkladı:



"Birkaç farklı takımdan teklif aldık. Başka bir yerde, NBA kariyerime yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Umarım Bulls ile işler çabucak çözülür ve kariyerime yeni bir yön verilir."



Bulls, sınırlı bir serbest oyuncu olan Markkanen'a gelecek herhangi bir teklifi karşılama hakkına sahip. Charlotte Hornets'in yakın zamanda kendisine talip olduğu söylentileri çıkmış olsa da, ekip maaş boşluğunu Kelly Oubre Jr.'dan yana kullanmayı tercih etmişti.



Dört sezon boyunca Markkanen, Bulls formasıyla oynadığı 222 maçta 15.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



