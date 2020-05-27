Marketler saat kaçta açılıyor? (BİM , A101, Şok, Migros)

Marketler saat kaçta açılıyor? bilgisine ulaşmak için kıyasıya bir rekabet var. Ünlü marketler saat kaçta açılıyor? BİM kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Şok kaçta açılıyor? Migros kaçta açılıyor? diye yapılan aramalar marketler saat kaçta açılıyor ortaya çıkaracak. 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra marketlere gitmek isteyen vatandaşlar marketler saat kaçta açılacak 27 Mayıs 2020 diyerek aramalarını gerçekleştiriyor. İşte marketlerin saat kaçta açılacağına dair aramalar ve yanıtları...

27 Mayıs 2020 04:48
Marketler saat kaçta açılıyor? (BİM , A101, Şok, Migros)
27 Mayıs tarihi itibarı ile marketlerin saat kaçta açılacağı belli oldu. Sokağa çıkma yasağından sonra herkes marketlerin açılış saatini öğrenmeye başladı. Gerçek şu ki sokağa çıkma yasağından sonra marketler yeniden belirlenen mesai saatlerinde çalışmaya başlayacak. Marketlerin açık olup olmayacağını merak edenler arama motorlarında "Marketler yarın açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri nedir? 27 Mayıs marketler saat kaçta açılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

27 Mayıs Çarşamba bugün ve Hal böyle olunca, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Buna göre; 27 Mayıs Salı bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri!


27 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?
21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak. 27 Mayıs'ta marketler normal açılış saatinde açılacak. 

MARKETLER BU GECE AÇILACAK MI?

Marketlerin ve kuruyemişçilerin gece yarısından sonra açılıp açılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Gece çalışma izni olan işletmelerin kesin olmamakla birlikte açılması bekleniyor.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

METRO MARKET KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Metro Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.


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