Marketler kaça kadar açık kalacak (Market kapanma saati)

İhtiyaçlarını giderme konusunda soru işaretleri yaşayan vatandaşlar, marketlerin saat kaçta açılıp kapandığını araştırıyor. Peki, bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler yarın sokağa çıkma yasağında açık olacak mı? 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

08 Mayıs 2020 17:38
Marketler kaça kadar açık kalacak (Market kapanma saati)
Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 8 Mayıs saat 23.59 ile 10 Mayıs saat 23.59 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Bu illerde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler, genelgede belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Kevin Mirallas'a teklif! Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Kevin Mirallas'a teklif!
TFF 2. Lig'de korona şoku: Tek bir takımda 9 pozitif Spor Toto 2. Lig

TFF 2. Lig'de korona şoku: Tek bir takımda 9 pozitif
Tyler Boyd'dan taraftara mesaj var Beşiktaş

Tyler Boyd'dan taraftara mesaj var
Ronaldo ve Messi ile oynamış 12 şanslı futbolcu Dünya Futbolu

Ronaldo ve Messi ile oynamış 12 şanslı futbolcu
Nenad Bjelica: 'Geçen çarşambadan sonra aramadılar' Fenerbahçe

Nenad Bjelica: "Geçen çarşambadan sonra aramadılar"
Frankfurt maskotu Atilla'ya uçuş izni yok E. Frankfurt

Frankfurt maskotu Atilla'ya uçuş izni yok
Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor! Fenerbahçe

Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor!
Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi! Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi!
Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor' Trabzonspor

Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor'
Daha fazla göster
1

Koronavirüs salgınında son 24 saat
2

İftardan yaklaşık 4 saat sonrası yatış saati olarak belirlenmeli
3

Üroloji uzmanından ramazanda 'doğru sıvı tüketimi' uyarısı
4

Türkiye'nin 'simge' camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor
5

Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerisi
6

Sahurda bölünen gece uykunuzu 'şekerleme' yaparak telafi edin
7

Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı salgında rol oynadı
8

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı
9

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı
10

Taksilerde yeni kurallar
yukarı ok