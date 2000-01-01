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Markelle Fultz, Magic ile 50 milyon dolara kontrat uzattı!

Orlando Magic point guardı Markelle Fultz'un, Magic ile üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzaladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic point guardı Markelle Fultz'un, Magic ile üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzaladığı açıklandı.

Fultz, uzun vadede Magic'te kalmasını sağlayacak bir sözleşme uzatma kararı aldı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Fultz, ekiple kontratını üç yıllığına daha uzattı.

2017 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi olan Fultz, önceki sezon Magic'e katılmış ve kariyerinin en iyisi olan 12.1 sayı ve 5.1 asist ortalamalarını yakalamıştı.

Fultz'un bu sezon Orlando'nun taktiklerinde ana bir rolde oynaması bekleniyor.


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