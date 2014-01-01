Markelle Fultz, 14 ay sonra parkelere geri döndü!

Orlando Magic guardı Markelle Fultz, yaklaşık 14 ay parkelerden uzak kaldıktan sonra dün geceki Indiana Pacers maçında forma giyerek, geri dönüşünü yaptı.



Indiana maçından önce Fultz, en son 2021 yılının Ocak ayının başlarında Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı karşılaşmada ön çapraz bağlarını yırtarak sezonu kapatmıştı.



Fultz, Orlando formasıyla benchten gelip 16 dakika forma giydiği geri dönüş maçında, 5/7 şut isabetiyle 10 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile oynadı. Bu performansıyla Fultz, Magic'in 119-103 galibiyete ulaşmasına yardımcı oldu.



2017 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Fultz, sonunda takım arkadaşlarıyla tekrar parkelere dönmenin ne kadar iyi bir his olduğunu ise şu ifadelerle paylaştı:



"Benim için çok değerli bir gelişme oldu. Bence en güzel kısmı, hiç stres altında olmamamdı. Kendim gibi oynadım ve takım arkadaşlarım da güçlü yanlarımı sahaya yansıtmamda yardımcı oldular. Hep birlikte zevk alarak oynamaya çalıştık ve maçı kazanmayı da başardık."



