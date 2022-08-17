Mark van Bommel: 'Türkler, futbol aşığı'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı Medipol Başakşehir'e konuk olacak Belçika ekibi Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, İstanbul'dan iyi bir sonuçla Belçika'ya dönmek istediklerini söyledi.



Van Bommel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına, takımın deneyimli oyuncularından Toby Alderweireld ile birlikte katıldı.



Oldukça önemli bir maç oynayacaklarını belirten Van Bommel, "İlk maçtan iyi skor almak önemli. Belçika'ya iyi bir skorla dönmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Başakşehir kolay bir rakip değil. Oldukça zorlu bir maç olacak. İyi bir skor almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Van Bommel, "Vincent Janssen cezalı durumda. Bazı sakat oyuncularımız var. Anthony Valencia ve Viktor Fischer'in sakatlığı bulunuyor. Bu üç oyuncu yarın takımdaki yerini alamayacak." açıklamasında bulundu.



Daha önce Fenerbahçe forması giyen forvet oyuncuları Michael Frey ile Medipol Başakşehir karşılaşması hakkında konuştuklarını da belirten Hollandalı teknik adam, "Michael Fenerbahçe'de oynadı. Türkiye futbol aşığı bir ülke. Taraftarları oldukça coşkulu. Onunla konuştum. Hayata da dair de konuşuyoruz. Tabii ki sadece hayata dair değil, maç üzerine de bazı şeyler söyledi." şeklinde konuştu.









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