Mark Strong Battlefield V'te yer alacak!

Hollywood Reporter'ın haberine göre Mark Strong Battlefield V'in tek oyunculu kısmının hikaye anlatıcısı olarak karşımıza çıkacak. Oyunun Prolog ve Epilog kısımları için seslendirme yapacağı söylenen oyuncunun hikayeyi daha etkin hale getirmek amacıyla kullanılacağı eklendi.



Oyun konusunda tecrübeli olan oyuncu daha önce Space Marine, Warhammer 40000 ve Total War: Rome II gibi oyunlarda da seslendirme yaptı.



20 Kasım'da çıkacak oyunda anlatım için böylesine bir oyuncuya yer verecek olmaları güzel bir haber. İşte deneyimli oyuncunun yer aldığı bazı filmler:

Kick-Ass

Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Golden Circle

John Carter

Green Lantern

Babylon A.D.

Body of Lies

Sherlock Holmes

RocknRolla

Tinker Tailor Soldier Spy