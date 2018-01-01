Mark Strong Battlefield V'te yer alacak!
Kingsman ve Kick-Ass serisinden tanıdığım İngiliz aktör Mark Strong Battlefield V'te hikaye anlatıcısı olarak yer alacak.
Hollywood Reporter'ın haberine göre Mark Strong Battlefield V'in tek oyunculu kısmının hikaye anlatıcısı olarak karşımıza çıkacak. Oyunun Prolog ve Epilog kısımları için seslendirme yapacağı söylenen oyuncunun hikayeyi daha etkin hale getirmek amacıyla kullanılacağı eklendi.
Oyun konusunda tecrübeli olan oyuncu daha önce Space Marine, Warhammer 40000 ve Total War: Rome II gibi oyunlarda da seslendirme yaptı.
20 Kasım'da çıkacak oyunda anlatım için böylesine bir oyuncuya yer verecek olmaları güzel bir haber. İşte deneyimli oyuncunun yer aldığı bazı filmler:
Kick-Ass
Kingsman: The Secret Service
Kingsman: The Golden Circle
John Carter
Green Lantern
Babylon A.D.
Body of Lies
Sherlock Holmes
RocknRolla
Tinker Tailor Soldier Spy
Oyun konusunda tecrübeli olan oyuncu daha önce Space Marine, Warhammer 40000 ve Total War: Rome II gibi oyunlarda da seslendirme yaptı.
20 Kasım'da çıkacak oyunda anlatım için böylesine bir oyuncuya yer verecek olmaları güzel bir haber. İşte deneyimli oyuncunun yer aldığı bazı filmler:
Kick-Ass
Kingsman: The Secret Service
Kingsman: The Golden Circle
John Carter
Green Lantern
Babylon A.D.
Body of Lies
Sherlock Holmes
RocknRolla
Tinker Tailor Soldier Spy
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