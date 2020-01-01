Mark Cuban'dan "termal tabanca" önerisi!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın koronavirüs semptomlarını kontrol etmek için bir çözümü var: termal tabanca kullanmak.



Dünya koronavirüs salgınıyla savaşmaya devam ederken, NBA, sezona bir noktada devam etmek istiyor. İlk başta, ligin seyircisiz maçlar oynayacağını varsaymak güvenli olsa da, taraftarların maçlara tekrar katılmalarına izin verilen bir zaman da olacak.



Koronavirüs salgını bittiğinde, bu açık bir şekilde gerçekleşecek olsa da, lig yine de dikkatli olmak zorunda kalacak. Çünkü lig 20.000 insanla dolu bir arenada virüsün bir kez daha yayılmasını istemiyor.



Mavs sahibi Cuban'a göre, gelecekteki maçlara katılan her taraftarın ateşi olup olmadığını görmek için tarama gerekebilir:



"Birisinin ateşini ölçmek için termal tabanca kullanmak zor değil. Mümkün mü? Evet kesinlikle. Özellikle geri dönmeye çalışırken çok dikkatli olmalıyız. İlk başta seyircisiz bir sürü maç oynayacağız ve mevcut olan tüm ilaçları bulup, oradan devam edeceğiz."



NBA, koronavirüs söz konusu olduğunda çok dikkatli davrandı. Lig, sezonu askıya alan ilk büyük Kuzey Amerika spor ligiydi. Bu, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in pozitif testinden hemen sonra gerçekleşmişti.



CUBAN'IN UMUDU, LİGİN DEVAM ETMESİ



Virüsün Amerika'da yayılmaya devam etmesine rağmen, Cuban, NBA'in sezonuna devam edeceği konusunda iyimser olmaya devam ediyor:



"Hiç şüphesiz, olmasını beklediğim şey bu. İnsanların şu anda toparlanmak için bir şeye ihtiyaçları var. İnsanların spora ihtiyacı var. Neşelenecek, heyecanlanacak bir şeye ihtiyacımız var. Bunu yapmak için spor takımlarımızdan daha iyi bir şey yok. Bu geceki bir maç hakkında heyecanlanmak, bölgenizdeki herkesin onu izlemesi, desteklemeleri, tezahürat etmeleri..."



NBA takımlarının sahaya ne zaman dönecekleri henüz belli değil.



