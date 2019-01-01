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Mark Cuban, "bubble" planına %100 destek veriyor!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'ın 2019-20 sezonunu Orlando'da bir bubble konumunda yeniden başlatma planına tam destek verdiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'ın 2019-20 sezonunu Orlando'da bir bubble konumunda yeniden başlatma planına tam destek verdiğini belirtti.

Cuban için öncelik, NBA personelinin sağlığı ve refahı ve Mavs ekibi bunu başarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.

Cuban, Orlando'daki "bubble şehir" hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için Outside the Lines'a katıldı. Mavs sahibi, lig Mart ayında ertelendiğinde, akıllarındaki en önemli şeyin sezona nasıl güvenli bir şekilde devam edileceği olduğunu açıkladı:

"Yani, 11 Mart'tan bu yana tüm odak noktamız bu oldu - nasıl güvenli bir şekilde geri döneceğiz? Bence NBA mümkün olan her şeyi yapıyor. Başkalarının ne yaptığını öğreniyoruz. Alanların, ilgili tüm alanların, tüm tıbbi alanların ve tüm bilim insanlarının en iyileriyle iş yapıyoruz. En iyinin en iyisi ile konuşuyoruz. Ve eğer bunu yapabilmemizin bir yolu varsa, bunu başaracağız."

Cuban, NBA'in aslında tüm dünyadaki hane halklarının takip ettiği modeli takip ettiğini belirtti. Lig, hastalığın yayılmasını önlemek için Mavs de dahil olmak üzere herkesi tam anlamıyla izleyebilecekleri kontrollü bir ortam kurmuştu:

"Kontrollü bir ortamınız olduğunda veya olabildiğince kontrol ettiğinizde, daha güvenli hissettiğimiz yerler olan evlerde yaptığımız şeyleri taklit etmeye çalışıyoruz. İnsanlar test ediliyor. İnsanlar çevreye geldiklerinde izleniyorlar. Sürekli akan bir bilgi var. Alınabilecek her önlemi almak, tam olarak yapacağımız şey."

NBA, 30 Temmuz'u geri dönüş tarihi olarak belirlemişti. Mavs de dahil olmak üzere geri dönecek olan 22 takım, sıralarını belirlemek için sekiz normal sezon maçı oynayacak.


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