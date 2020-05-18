Marius Sumudica'nın hedefindeki golcü Göztepe'den!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli teknik direktörü Marius Sumudica'nın irtibatta olduğu ve önümüzdeki sezon kadroda olmasını düşündüğü futbolcu ortaya çıktı.Göztepe forması giyen golcü futbolcu Stefano Napoleoni'yi önümüzdeki sezon kadroda görmek isteyen Marius Sumudica'nın bu oyuncuyla irtibatta olduğu öğrenildi.Koronavirüs salgını sebebiyle şimdiden önümüzdeki sezonun kadro planlanmasını da yapmaya başlayan ve oyuncuları belirlemek için yola koyulan kırmızı siyahlılarda bir çok isim masaya yatırılmış durumda. Teknik direktör Marius Sumudica'nın yine ısrarla isteyeceği isimlerden bir başkası olacak olan Göztepe'nin golcüsü Stefano Napoleoni'nin ise şartların oluşması durumunda Gaziantep'e transferinin gerçekleşebileceği bildirildi.Gaziantep FK'nın ligin ikinci yarısında deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta da Sumudica'nın İtalyan oyuncu ile maçtan sonra konuşması dikkat çekerken bu konuşmanın özelinde ise Sumudica'nın golcü oyuncu Napoleoni'nin önümüzdeki sezon Gaziantep FK'ya gelip gelmeyeceği ile alakalı diyalog olduğu öğrenildi.