Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından transferde askıya alındı. Kırmızı siyahlılar yeni teknik direktör belirlenene kadar transfer konusunda hamle yapmayacağı öğrenilirken önceliğin bu yönde olacağı bildirildi...



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Sumudica'nın yerine takımın idaresini devralan Erdal Güneş ile çarşamba günü Konyaspor ile oynanacak olan kupa maçı ve ligin kalan 2 haftasını geçirmeyi planlayan kırmızı siyahlı yönetim genç çalıştırıcının da performansını görecek.



SONUÇLAR BELİRLEYECEK



Devre arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maç için her maçı ayrı ayrı Erdal Güneş ile değerlendirmeyi amaçlayan kırmızı siyahlılar alınacak sonuçlara göre genç hoca ile devam edip etmeyeceğine karar verecek. Gaziantep'in bağrından kopan ve Gaziantepspor başta olmak üzere son dönemlerinde eski adıyla Büyükşehir Belediyespor olan Gaziantep FK'nın başarısı için ter döken Erdal Güneş futbol kariyerinin sona ermesinin ardından kulüpte antrenör olarak görevine devam etmişti.



