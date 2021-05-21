Marius Sumudica'ya Türkiye'den teklif var

Türkiye'de görev yaptığı dönemde sıkça adından söz ettiren Marius Sumudica'ye Süper Lig'den teklif var. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marius Sumudica'ya Türkiye'den teklif var
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21 Mayıs 2021 20:24
Süper Lig'de geride kalan sezon Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeni gelişmeler yaşandı. (Sumudica'nın Türkiye ile ilgili Sporx'e yaptığı açıklamalar için tıklayın)

Rumen teknik adam, ülkesinin takımlarından Steaua Bükreş'ten gelen teklifi kısa bir süre önce reddetti. Bu gelişmenin ardından Sumudica'ya Türkiye'den teklif olduğu ortaya çıktı.

Marius Sumudica'nın bir dönem çalıştığı Kayserispor'un, Rumen teknik adamın kapısını çaldığı öğrenildi. Kayserispor'un Sumudica'ya yıllık 1 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Rumen basını, Suudi Arabistan takımı Al Feiha'nın da Sumudica'ya yıllık 1,5 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu.

50 yaşındaki Rumen teknik adamın, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

SUMUDICA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Kayserispor iddialarının ardından açıklama yapan Sumudica "Türkiye her zaman benim kalbimde. Kayserispor'un bir hocası var. Boşta bir hocayım. Steaua Bükreş'in teklifini kabul etmedim. Türkiye'den bir takımın bana ihtiyacı olursa, gelmeye hazırım" dedi. 

Kayserispor'u son hafta ligde tutan Yalçın Koşukavak'ın, sarı-kırmızılılar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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