Marius Sumudica: "Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız!"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Marius Sumudica: 'Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 00:22
Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktıkları maçlarda kaybetmediklerini hatırlatarak, gelecek hafta oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da bunu sürdürmek istediklerini söyledi. 

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada 2 açık futbol oynayan takımın karşılaştığını dile getirdi. 

İyi oyuncularının olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna gösterdiklerini aktaran Rumen teknik adam, şöyle konuştu: 

"Bugün de yine iyi futbolla ligdeki yerimizi koruduk. Önümüzde Malatya maçı var. Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın halen motive olduklarını görüyorum. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyorum." 

Sumudica'dan transfer açıklaması 

Sumudica, sarı kart gördüğü VAR pozisyonuyla ilgili bir soruya, "Bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha önce de buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk." dedi. 

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına da değinen Sumudica, "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. En fazla 3 oyuncu olacak. İlk önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum. 3-4 takviye de iyi olacak. Zaten 3-4 oyucu da aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için