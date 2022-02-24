Marius Sumudica: 'Morutan ve Cicaldau 10 milyonluk pişmanlık'

Marius Sumudica, Galatasaray'ın Rumen futbolcuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau hakkında konuştu.



Digisport'a konuşan Sumudica yaptığı açıklamada, "Moruțan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle de oynayamadığı bir bölgede oynatılıyor. İzole edilmiş durumda, onu forvet arkasına alıp, özgürlük vermek daha mantıklı." dedi.



"10 MİLYONLUK PİŞMANLIK"



Galatasaray'ın iki oyuncuyu göndermek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bildiğim kadarıyla Galatasaray ikisini de göndermek istiyor. Sezon başında büyük umutlarla getirildiler ama beklentilerin çok uzağındalar. Bu transferler Galatasaray için 10 milyonluk pişmanlık." ifadelerini kullandı.



"TOSCA VE MAXIM İYİ ADAPTE OLDU"



Rumen teknik adam ayrıca, "Türkiye'de forma giyen Maxim, Gaziantep'te iyi oynuyor. O ve Toșca oraya iyi adapte olmuş durumda. Djokovic Adana Demirspor'a gitti. Orası onun için zor olacak ama ileriye doğru iyi bir adım attı" diyerek sözlerini noktaladı.









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