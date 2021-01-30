Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Hakem bizim hocaya niye kırmızı kart verdi, bilmiyorum. Herhalde hakemin anasına küfretti Rumence." pic.twitter.com/Ps9kxc3voz



— Sporx (@sporx) January 30, 2021

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe karşısında Rizespor'un başında ilk maçına çıkan Marius Sumudica, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.Rumen teknik adam, öncelikle 20. dakikada yaptığı itirazların ardından hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla uyarıldı. Karşılaşmanın 2. yarısında ağları bulan toplarının gol değeri kazanmamasının ardından itirazlara başlayan Sumudica, pozisyonun devamında hakem Bitigen orta sahaya geldiğinde alkışlarla ve sözleriyle protestosunu sürdürdü ve 2. sarı kartı gördükten sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Gaziantep FK'da görev yaptığı dönemde de birçok maçta sarı kart gören ve ligde toplamda 3 kırmızı karta ulaşan, bu sezon 4 maç da ceza alan Sumudica, böylece Rizespor kariyerine de kırmızı kartla başlamış oldu. Süper Lig'de şu ana kadar 3 kırmızı kart gören herhangi bir oyuncu ise yok.