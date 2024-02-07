Marius Sumudica: 'Hakem konuşmak istemiyorum'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamada bulundu.



Marius Sumudica yaptığı açıklamada, "Bu maç açık bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı. Penaltıyı gole çeviremedik. Furkan'ın kafa vuruşu vardı. Furkan'ın direkten dönen topu var. Badji karşı karşıya atamadı. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendiremezsen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor." dedi.



Marius Sumudica, "Aslında bugün daha iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik. Fenerbahçe ilk yarı pozisyona giremedi. Biz ilk 20 dakika çok iyi işler yaptık. Penaltıyı gole çeviremeyince takım içinde farklı oluyor durum. Dün idmanda penaltı çalıştırdım. Penaltı kaçırıyorlarsa ben ne yapayım? Onların ilk golü penaltıdandı, biz penaltıyı gole çeviremedik." ifadelerini kullandı.



Hakemle ilgili ise Sumudica, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum." şeklinde konuştu.



Hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Sumudica, "Gerçekten önemli bir maç hafta sonu, final niteliğinde. Yarın 2 transferi daha bitireceğiz. Bundan sonra bazı durumlar var tabii. Hak eden oyuncular oynayacak, hak etmeyenler kenarda olacak. Ben her zaman futbolcularımı savunuyorum ama bazı arkadaşlar mücadele ederken diğerleri sahada çok yumuşak hareket ediyor." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Sumucida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını düşündüğünü ve üzgün olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"İyi oynadığımız zamanlar vardı. Oyunu kontrol ettiğimiz zamanlar da oldu. 4 net pozisyona girdik. Büyük takıma karşı oynuyorsanız ve pozisyonları gole çeviremiyorsanız, işiniz daha zorlaşıyor. Aptalca bir penaltı yaptık, rakibe hediye ettik. Kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Çok pozisyona girdik ama gole çevirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda rakibe pek pozisyon vermedik. İkinci yarı açıldıktan sonra rakip daha fazla alan bulduğu için daha fazla pozisyona girdi."



