Gaziantep ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marius Sumudica, sözleşmenin bitmesini beklemeden ayrılabileceğini duyurdu.



Romanya'dan Emmanuel Roşu'ya konuşan Marius Sumudica, "Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidebilirim. Çok büyük bir para teklif ettiler ve bunu öylece reddedemezdim." ifadelerini kullandı.



Sumudica, Suudi Arabistan'dan görüştüğü takımın eski kulübü Al Shabab olduğunu da açıkladı.



"BU ŞARTLARDA DEVAM EDEMEM"



Sumudica, "Gaziantep ile yönetimi ile tartışmadım. Sadece ortak bir noktada buluşamadık. Onlardan iki oyuncu istedim ve küçük miktarlarda takıldık kaldık. Gaziantep'te devam etmek artık çok zor. Belki şimdi, belki gelecek hafta. Ben Gaziantep'te kontratımı bitirmek isterdim. Ancak, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif yaptılar. Bunu reddedemezdim. Ben sürekli sözleşme istediğimi söyledim, Gaziantep beni sürekli erteledi. Beni çok iyi tanıyorlar. Ben bu şartlarda devam edemem. Ben ekibim ve kendim için isteklerimi, şartlarımı ortaya koydum. Al Shabab bu şartları fazlasıyla karşılamak için istekli. Bir teklif yaptılar ve onlarla pazarlık yaptım. Anlaşmaya çok yakınız diyebilirim." dedi.



"ASLINDA SEZON SONUNDA GİTMEK İSTERDİM"



Rumen teknik adam, "Alexandru Maxim ile durumumu konuştum, ona yaşadıklarımı anlattım. Ben ondan bir şey saklamam. Ben işimi yaparım, takımımı hazırlarım. Yarın çok zorlu bir maçımız var ve 5 oyuncum yok. Bu ülkede benden daha uzun çalışan Fatih Terim, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay var. Ben Gaziantep dönemimi sezon sonunda kapatmak isterdim aslında." ifadelerini kullandı.



"GELECEK HAFTA AYRILACAĞIM"



Sumudica, "Gelecek hafta Gaziantep'ten ayrılacağımı düşünüyorum. Yönetimin yaptığı, 'Hocayla anlaştık' açıklamalarından çok sıkıldım. Anlaşmadık. Taraftarları sakinleştirmek için bunu söylüyorlar. Akıllarında ne var bilmiyorum. Onlar benim patronum, onlara saygı duyuyorum. Ancak bana sormadan oyuncularla konuşmaları, görüşmeleri normal değil. Teknik direktör, oyuncuların tek patronu olmalıdır." açıklamasını yaptı.



"BÜYÜK TAKIMLARDA OLMAK ÇOK ZOR"



Rumen teknik adam, "Türkiye'de büyük bir takımda olmak çok zor. Türkiye'de büyük bir takımın sportif direktöründen mesaj almıştım ve beni beğendiğini söylemişti. Ancak, Türkiye'de büyük kulüplerde çalışmak kolay değil. Şu an Türkiye'de tüm büyük takımlar, görevlerinden ayrılması zor teknik adamlarla çalışıyor. Türkiye'de ismi olan teknik adamlar var ve ne yaparsanız yapın onları geçemezsiniz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



2019/20 sezonu başında Al Shabab'tan ayrılarak Gaziantep FK'nın başına geçen Marius Sumudica, kırmızı siyahlı kulübün başındaki 51 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı.



