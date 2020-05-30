Marius Sumudica: "Fiziksel olarak zor durumdayız"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımı hakkında konuştu.

Marius Sumudica: 'Fiziksel olarak zor durumdayız'
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30 Mayıs 2020 20:23
Bir kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilen Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

5 gün boyunca antrenman yapmayacaklarını belirten Rumen hoca, "Sağlık ekibinden birinin testi pozitif çıktı. Şimdi 5 gün idman yapmayacağız, sonra tekrar teste gireceğiz. Fiziksel olarak zor durumdayız, bunlar hep problem." ifadelerini kullandı.

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