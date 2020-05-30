Marius Sumudica: 'Fiziksel olarak zor durumdayız'

Bir kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilen Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
5 gün boyunca antrenman yapmayacaklarını belirten Rumen hoca, "Sağlık ekibinden birinin testi pozitif çıktı. Şimdi 5 gün idman yapmayacağız, sonra tekrar teste gireceğiz. Fiziksel olarak zor durumdayız, bunlar hep problem." ifadelerini kullandı.
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5 gün boyunca antrenman yapmayacaklarını belirten Rumen hoca, "Sağlık ekibinden birinin testi pozitif çıktı. Şimdi 5 gün idman yapmayacağız, sonra tekrar teste gireceğiz. Fiziksel olarak zor durumdayız, bunlar hep problem." ifadelerini kullandı.
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